Dans Quotidien ou dans le Petit Journal, on a toujours adoré l’ambiance des concerts de Johnny avec VOUS, les fans de Johnny. Des fans toujours à fond ! Avec du cuir, des bananes, des tatouages. Plein de tatouages ! Des autographes tatoués, des motos Johnny, des cheveux Johnny, des pins Johnny ! Et bien-sûr plein de sosies de Johnny. Des fans à qui ils manquaient parfois une petite syllabe. Et des fans de Johnny qui parlaient en chansons de Johnny. En 2008, Johnny Hallyday était venu sur ce plateau à l'époque du Grand Journal, et on lui avait demandé ça... Extrait de l’émission Quotidien du mercredi 6 décembre 2017 – Partie 2