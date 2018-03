Chaque semaine, Marc Beaugé, le M. Style de Quotidien, nous parle mode et look. Cette semaine, il décortique la nouvelle mode des chaussures de villes sans chaussettes (et pourquoi c'est une mauvaise idée), il casse le mythe de la "marinière" des Bleus et nous dit tout ce qu'il faut savoir sur les tout petits slips des bodybuilders.