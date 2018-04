Chaque semaine, le M. Style de Quotidien Marc Beaugé nous parle look et mode. Cette semaine, on rappelle que la pochette du costume ne s'accorde à RIEN, Chanel et Aquazzura portent plainte contre Ivanka Trump pour plagiat, Claude Guéant se fournit au même endroit qu'Emmanuel Macron et un hommage au style de Jean-Pierre Bacri.