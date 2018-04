Chaque vendredi, Marc Beaugé, le M. Style de Quotidien, nous parle mode et look. Cette semaine, il débriefe les looks d'Emmanuel et Brigitte Macron aux États-Unis, sans oublier celui improbable de Melania Trump et, on profite de la présence de Bixente Lizarazu sur le plateau pour rappeler que quand il s'agit de cravate, bien sûr que la taille compte. Même quand on s'apelle Zinédine Zidane.