Chaque semaine, Marc Beaugé, le M. Style de Quotidien nous parle mode et look. Cette semaine, il débriefe la tenue de Kate Middleton après la naissance du prince Louis, le look de LeBron James qui a un peu foiré son coup, la pince de cravate d'Alain Chabat et le pantalon d'Angéline. Et, surtout, Marc Beaugé et Philippe Katerine ont un point commun : les chaussettes.