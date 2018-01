Fashion Hotline de Marc Beaugé – Carton rouge pour Baptiste des Monstiers

Chaque semaine Marc Beaugé parle de mode et de look et distribue les bons et les mauvais points. Et aujourd'hui, le petit nouveau, Baptiste des Monstiers est dans sa ligne de mire. En effet, le journaliste a osé porter une chemise noire ! Marc Beaugé attribue également un carton rouge à Azzeddine Ahmed-Chaouch qui a décidé de rentrer sa chemise dans son pantalon. Mais le chroniqueur s'emporte aussi contre la nouvelle lubie des stars : des baskets très (trop) originales.