Fashion Week de Paris : mode, glamour et bilan carbone

La Fashion Week parisienne vient de se terminer après une semaine de défilés, de looks, de stars et de bilan carbone catastrophique. La Fashion Week, ce sont des dizaines d’avions, des centaines de taxis, de gros SUV, des installations pharaoniques et éphémères, une consommation énorme d’énergie, de transports, de matières et des dizaines de milliers de tonnes de CO2.