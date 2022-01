Fashion Week : le défilé hautement cinématographique de Prada

Historiquement parlant, mode et cinéma se confondent souvent, mais jamais autant que chez Prada. Depuis de longues années déjà, la maison italienne prend soin de mettre en avant le cinéma et ses acteurs, à la fois dans ses créations et dans le choix de ses mannequins.