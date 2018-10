Faudra-t-il bientôt présenter sa carte d’identité pour regarder du porno ?

La question de la réglementation de l’accès aux contenus pornographiques sur internet est posée de longue date par les gouvernements successifs. L’idée étant de protéger les enfants, qui sont toujours plus jeunes à consommer du porno sur le web. Parmi les pistes étudiées par le gouvernement, celle de devoir présenter sa carte d’identité numériquement, sur un site pornographique, pour s’assurer que l’utilisateur est bel et bien majeur. Ça s’appelle le "tiers de confiance" et Paul Larrouturou a enquêté sur cette possibilité.