Faut-il rendre obligatoire le floutage des forces de l’ordre ?

La loi de « Sécurité globale » est actuellement discutée à l’Assemblée nationale. Dans ses textes, la loi prévoit l’interdiction de « diffuser par quelque moyen que ce soit et quel qu’en soit le support (…) l’image du visage ou tout autre élément d’identification d’un fonctionnaire de police ou de gendarmerie ». En bref : ce texte, proposé par le ministre de l’Intérieur Gérald Darmanin, prévoit d’interdire de filmer les forces de l’ordre dans le cadre de leurs fonctions. Or, cette interdiction inquiète avocats, journalistes et activistes qui y voient une entrave à la démocratie : sans possibilité de filmer les forces de l’ordre, impossible de témoigner de violences policières ou de bavures.