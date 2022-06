Faut-il se rallier au RN ? Polémique en Macronie après les propos d’une élue LREM

Si Emmanuel Macron devait plaider pour une « union nationale », y inclurait-il le Rassemblement national ? Depuis les résultats du second tour, le « barrage républicain » se fissure et les appels du pied de la majorité à l’extrême droite se font plus directs. La députée LREM des Hauts-de-Seine, Céline Calvez, a mis les pieds dans le plat ce mercredi, provoquant la colère de la Macronie.