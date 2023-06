Votre enfant s'est vomi dessus ? Faites comme Maeva Martinez, filmez-le d'abord

Est-ce qu’il faut tout montrer sur les réseaux ? En un mot, non. Premier exemple : Kanye West a publié des vidéos de son anniversaire avec buffet à volonté de sushis servis sur des femmes nues et aftermovie filmé par sa fille de 13 ans, North. Deuxième exemple, le fils de Maëva Martinez s'est vomi dessus et son premier réflexe a été de le filmer et de le partager à ses abonnés.