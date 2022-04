Faute de grand débat, les chaînes d’infos jouent l’avant-match

Le grand débat de l’entre-deux tours sera diffusé mercredi 20 avril sur TF1 et France 2. Les chaînes d’infos n’ont pas été conviées et on sent qu’elles l’ont un peu en travers de la gorge. Pour compenser, elles ont multiplié les « avant-débat » avec des têtes d’affiche forcément moins impressionnantes. Pour le dernier en date, LCI recevait Jordan Bardella et Olivier Véran, de quoi nous donner un aperçu des points de tensions du débat officiel mercredi.