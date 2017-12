C’était le magasin des parisiens branchés. Hier, ce monument de la hype parisienne a fermé ses portes après 20 ans d’activité. Colette était installé dans le 1er arrondissement de Paris. C’était le magasin où on trouvait de tout : des baskets, des casquettes, des livres ou des bijoux. Une boutique, mais pas uniquement. On pouvait y retrouver ses amis et même l'amour - Quotidien extrait du 20 décembre