Festival de gros n’importe quoi autour du cancer de Charles III

Buckingham Palace l’a annoncé lundi soir : le roi Charles III a un cancer. De quoi ? On l’ignore. On sait en revanche ce que ce n’est pas : un cancer de la prostate. On sait ça et qu’il réagit positivement aux premiers traitements. Et c’est tout, on ne sait rien de plus. Mais ça n’a empêché personne de faire des suppositions toute la journée.