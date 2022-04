Festival de tacles entre le Rassemblement national et Éric Zemmour

Après la guerre Marine Le Pen vs Éric Zemmour pendant la campagne présidentielle, place à la guerre Rassemblement national vs Reconquête pour les législatives. Depuis le soir du second tour, Éric Zemmour et son parti enchaînent les critiques contre le parti de Marine Le Pen, qui riposte tous azimuts.