Fête de la Musique : on n’avait jamais vu Emmanuel Macron plus mal à l’aise

C’est devenu une tradition : tous les 21 juin, la cour de l’Elysée accueille un grand concert à l’occasion de la Fête de la Musique. Cette année, on ne sait pas s’il était « grand », mais il était « vintage ». Et on a senti Emmanuel Macron pas hyper chaud pour s’ambiancer vu la cata des élections législatives. Dommage, il nous avait habitué à plus d’ambiance.