Fiasco du Stade de France : Gérald Darmanin seul au monde

Gérald Darmanin est-il seul au monde ? Depuis le fiasco du Stade de France, on n’a vu peu des nouveaux ministres venir à son secours. Pire, certains ne cachent plus leur désaccord. Après son échec à l’élection présidentielle, Anne Hidalgo était de retour pour son premier Conseil de Paris post-scrutin. Un retour très attendu par la presse, mais aussi et surtout par sa principale adversaire : Rachida Dati. Laquelle s’en est donnée à cœur joie.