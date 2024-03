FIFTY STATES Épisode 1 : Kentucky - L’État en forme de poulet frit

Bienvenue dans le Kentucky Un État qui a la forme d’un chicken wing, oui oui d’une aile de poulet. Dans lequel on croise aussi Mohammed Ali, Fort Knox, des chevaux, BEAUCOUP de chevaux, du bourbon et un gâteau d'anniversaire. Mais aussi, beaucoup d’amis de Donald Trump. Voix et réalisation : Guillaume Hennette. Invité : Grégory Philipps.