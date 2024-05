FIFTY STATES Épisode 14 : Alaska - le plus grand État d'Amérique

Bienvenue dans l’Alaska ! Le plus grand État d’Amérique. Un État qui fait 3 fois la taille de la France, dans lequel vous pourrez croiser des Russes et Vladimir Poutine mais aussi des glaciers, des saumons sauvages, des puits de pétroles et Sarah Palin ! Invitée : Laurence Nardon. Voix & Réalisation : Guillaume Hennette. *** Vous avez vécu dans certains États, y avez fait des reportages ou y avez étudié ? Contactez-nous : pierreyvespietri@bangumi.fr