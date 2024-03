FIFTY STATES Épisode 3 : Californie - L’État le plus peuplé

Bienvenue en Californie L’État le plus peuplé des États-Unis. Dans lequel on croise du soleil, Alcatraz, Hollywood, du très bon vin, des tremblements de terre et même Arnold Schwarzenegger. Voix et réalisation : Guillaume Hennette. Invitée : Laurence Nardon.