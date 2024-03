FIFTY STATES Épisode 4 : Pennsylvanie - Le berceau de la démocratie américaine

Bienvenue en Pennsylvanie ! Le berceau de la démocratie américaine Un État dans lequel on croise Rocky Balboa, Louis 16, Thomas Jefferson, du pétrole, Joe Biden, un sénateur en sweat à capuche et même…UN CORSE Voix et réalisation : Guillaume Hennette. Invité : Bertrand Van Ruymbeke.