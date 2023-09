Flambée de l’essence : le fiasco du gouvernement face aux pétroliers

Face à l’inflation qui frappe la France ces dernières semaines, et au prix de l’essence qui grimpe en flèche, Elisabeth Borne a tenté de trouver une solution en annonçant revoir la loi sur la vente à perte. Finalement un fiasco, puisque la majorité des distributeurs ne l’entendent pas de cette oreille. Ils étaient d’ailleurs auditionnés dans la matinée à l’Assemblée nationale, et trois d’entre eux ont clairement fait savoir que la loi qui devrait être votée en octobre prochain à c sujet ne servirait à rien. Un nouvel échec pour le gouvernement, et notamment pour Bruno Le Maire, ministre de l’Economie.