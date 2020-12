En savoir plus sur Yann Barthes

Est-ce qu’on va OSER se souhaiter une bonne année le 31 décembre prochain quand on voit ce que ça a donné l’année dernière ? On s’était tous dit « cette année, ce sera la bonne ». Les politiques étaient convaincus que ce serait « leur » année, on s’était dit qu’on faisait table rase de 2019 et que 2020 était un nouvel espoir. On était si optimistes, si naïfs.