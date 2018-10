C'est le M. Style de Quotidien, chaque semaine Marc Beauge nous parle mode, look, fashion faux pas et bons conseils. Cette semaine, il décrypte l'écharpe de parlementaire de Jean-Luc Mélenchon, les gros faux pas de Thierry Henry pour sa présentation officielle à l'AS Monaco, la galanterie de Donald Trump et le style des fils Trump.