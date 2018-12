Il est le M. Mode de Quotidien. Chaque semaine Marc Beauge nous parle mode, look, fashion faux pas et bons conseils. Cette semaine, il analyse le style du Sherlock Holmes français, la mode et les manifs ne font pas (toujours) bon ménage, le foulard Hermès d'Alain Duhamel, le vernis polémique de Meghan Markle et la veste Café Racer de Manuel Valls.