Il est le M. Mode de Quotidien : chaque vendredi, Marc Beauge nous parle look, fashion faux pas et bons conseils. Cette semaine, il décrypte le dernier défilé Balenciaga et celui de Kanye West, le style de Céline Dion et le désormais incontournable gilet d’Emmanuel Macron.