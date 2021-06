Flash Mode – Balenciaga : génie ou foutage de gueule ?

Depuis des semaines, Balenciaga est à l’honneur dans la rubrique « Idée shopping » de Marc Beaugé. Si elle s’y retrouve si souvent, c’est parce que la marque multiplie les créations franchement barrées, voire carrément importables, ou moches. Mais à quoi joue Balenciaga ? À quoi ça sert ? Y-a-t-il vraiment des gens qui portent les vêtements et les accessoires de la marque ? Balenciaga, est-ce du génie ou franchement du foutage de gueule ? Au départ, Balenciaga, fondée en 1917, habille les dames chics et élégantes. Elles portent des tailleurs et déambulent dans de beaux salons. En 1967, Cristobal Balenciaga ferme sa maison à la surprise générale. Elle sera relancée en 1986 et rachetée par le groupe Kering en 2000. À cette époque, Balenciaga dessine notamment les uniformes de la police nationale. Finalement, douze ans plus tard en 2015, Demna Gvasalia reprend la direction artistique de la marque, avec le résultat qu’on connaît.