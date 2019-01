Il est le M. Style de Quotidien. Chaque semaine, Marc Beauge nous parle look, mode, fashion faux pas et bons conseils. Cette semaine, il nous parle des pyjamas coordonnés chez les célébrits, le rose pour les filles, le bleu pour les garçon, la botte iconique de la Maison Margiella et le gilet jaune de Bella Hadid.