Il est le M. Mode de Quotidien : chaque semaine, Marc Beauge nous parle mode, look, fashion faux pas et bons conseils. Pour sa dernière de l’année, il adresse ses félicitations au gouvernement, nous rappelle que l’Angleterre n’est pas toujours à la pointe de l’élégance et nous apprend que Kim Kardashian a fâché le Japon.