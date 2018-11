Il est le M. Style de Quotidien. Chaque semaine, Marc Beauge nous parle mode, look, fashion faux pas et bons conseils. Cette semaine, il nous parle de la signification du Bleuet porté à la boutonnière, du crew des nœuds papillons chez les journalistes, la doudouneultra XXL et le retour de François Fillon.