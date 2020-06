En savoir plus sur Yann Barthes

Il est le M. Mode de Quotidien : toutes les semaines, Marc Beauge nous parle look, fashion faux pas, bons conseils et histoire de la mode. Ce soir, il revient sur les nombreuses annonces de dépôt de bilan de plusieurs maisons de mode touchées par la crise, le petit souci de Donald Trump et la couverture de Paris Match avec un Edouard Philippe tout en chino jaune moutarde et mocassins.