Flash mode : Elliot Page, son déclic à l’avant-première d’Inception

Tous les vendredis, Marc Beaugé fait le point sur l’actualité mode et tendance de la semaine. À quoi reconnait-on un candidat en campagne ? À son style vestimentaire, la preuve avec l’écolo Julien Bayou, passé du col roulé et coupe de cheveux très approximative au costume bien propre sur lui. Cette semaine, on célèbre le bicentenaire de la mort de Napoléon, l’occasion pour Marc Beaugé de revenir sur la fascination de l’Empereur pour les vêtements. Une passion qui l’a poussé à transformer les uniformes des grognards de l’armée, mais aussi à déchirer les vêtements importés de sa femme et de sa belle-fille pour défendre l’industrie française ou encore à faire passer un décret imposant une coupe de cheveux réglementaire à tous ses ministres. L’acteur Elliot Page a donné une interview à Oprah Winfrey, quelques mois après l’annonce de sa transition. Une interview particulièrement émouvante dans laquelle il raconte notamment un incident marquant survenu le soir de l’avant-première du film Inception, à Paris, en 2011. On a appris cette semaine la mort de Nick Kamen, le héros de la plus grande campagne de publicité vestimentaire de l’histoire : celle du strip-tease dans une laverie, signée de la marque Levi’s.