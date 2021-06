Flash Mode – Euro 2021 : le maillot de l’Ukraine fâche la Russie

Coïncidence troublante entre le monde de la mode et… l’extrême droite. Le Youtubeur Papacito, qui a beaucoup fait parler de lui cette semaine après une vidéo mimant l’exécution d’un militant de gauche, a commencé sa carrière dans la mode. Il tenait un blog, « Les fils de pute de la mode », qui a même été édité en livres. Pareil pour Alain Soral, autre figure de l’extrême droite et antisémite notoire condamné à maintes reprises : lui aussi avait fait ses débuts dans la mode, en faisant des vidéos dans la rue façon streetstyle avant l’heure. Même constat aux Etats-Unis : Gavin McIness, le fondateur des Proud Boys, un groupuscule d’extrême droite a lui aussi beaucoup écrit et travaillé sur la mode, notamment à travers des vidéos dans lesquelles il donnait des conseils vestimentaires. Toujours aux Etats-Unis, toujours très à droite, mais avec beaucoup moins d’intérêt pour le style, Donald Trump était en meeting en Caroline du nord. Et ce qui a surtout intéressé les foules, ce n’est pas le discours très déjà-vu de l’ancien président, mais son pantalon, visiblement porté à l’envers. Un petit point sport pour célébrer le début de l’Euro : l’équipe d’Ukraine fait déjà parler d’elle. En cause, son maillot, représentant la carte de l’Ukraine, la région de la Crimée comprise. Or, la Crimée a été annexée par la Russie en 2014. Enfin, on termine avec le défilmé Balenciaga de la semaine. Comme toujours avec la marque du créateur Demna Gvasalia, on a eu droit à un grand moment de création visuelle et sonore. Grand, mais un peu perturbant.