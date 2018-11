Il est le M. Style de Quotidien. Chaque semaine Marc Beauge nous parle mode, look, fashion faux pas et bons conseils. Cette semaine, il analyse le style des députés à l'Assemblée nationale (coucou Jean Lassalle), la main dans la veste d'Emmanue Macron, les exigences un peu délirantes du prince Charles et la semaine de Melania Trump.