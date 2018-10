Marc Beauge est le M. Mode de Quotidien. Chaque semaine, il nous parle mode et look, fashion faux pas et bons conseils. Ce vendredi, il ne pouvait pas ne pas revenir sur la carrière mode de Charles Aznavour, disparu le 1er octobre, mais aussi sur les bonnes postures à adopter quand on poireaute (coucou Gérard Collomb) et le style de Melania Trump.