Flash Mode – Fendi : demi-costume, embarras complet

La dernière semaine de la saison n’aura pas été plus chic que les autres pour Marc Beaugé. Ce vendredi, il débriefe les styles de Justin Bieber et Hailey Baldwin en visite à l’Elysée aux côtés d’Emmanuel et Brigitte Macron, mais aussi le drame du dernier défilé de la marque italienne Fendi, la campagne de pub Balmain avec Antoine Griezmann en vedette et les iconiques lunettes de soleil de la princesse Anne.