Flash Mode : Gucci invente la basket digitale

Cette semaine, Marc Beauge débriefe une actualité mode encore très chargée. Déjà, parce que l’homme dont on a le plus parlé cette semaine est Pierre-Jean Chalençon et qu’il n’est pas le plus grand spécialiste de mode que la France ait connu. Ensuite pour la grosse polémique née outre-Atlantique après que la Première Dame, Jill Biden, ait porté des collants résilles lors d’un déplacement officiel. En Chine, le boycott de la marque H&M se poursuit autour de la question du travail forcé des Ouïghours dans les exploitations de coton. Et le géant suédois de la fast fashion a officiellement plié face à la controverse. Dans un tout autre registre, Gucci a fait sensation cette semaine avec une nouveauté qu’on pourrait qualifier d’un brin… abstraite. La marque vient de lancer la commercialisation de ses « baskets digitales ». Des baskets achetables en ligne qu’on fait ensuite semblant d’enfiler pour faire des photos, pour les réseaux sociaux par exemple. Ça peut paraître absurde, mais en réalité la mode digitale inspirée par l’univers des jeux vidéo est en pleine expansion.