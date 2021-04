Flash Mode : H&M, Hugo Boss, Zara face au travail forcé des Ouïghours

Cette semaine dans l’actualité du monde de la mode : du bon et du moins bon, voire du très mauvais. On pense notamment au maire de Poissy, déjà connu pour son costume trois pièces pastel pas du tout de saison, mais il a fait mieux cette semaine en arborant un nœud papillon en bois sur BMFTV. Heureusement, ailleurs dans le monde, certains et certaines sauvent l’honneur de la mode. Par exemple Meghan Rapinoe, la capitaine de l’équipe de football féminine des États-Unis, qui était en visite à la Maison Blanche, rien que ça, et c’est avec un look impeccable des pieds à la tête qu’elle est venue défendre l’égalité entre les femmes et les hommes auprès de Joe Biden. En Chine, la guerre est déclarée entre les grands groupes de la fast fashion et le gouvernement chinois. Une guerre autour d’une question : le travail forcé des Ouïghours dans les productions de coton, une ethnie musulmane de la région du Xinjiang. On en parle avec Marc Beauge dans son Flash Mode.