Flash Mode : hommage à Alber Elbaz, iconique créateur chez Lanvin

Cette semaine, on a vu le Premier ministre canadien Justin Trudeau se faire vacciner face caméra. Ce qu’on a vu, surtout, c’est son énorme tatouage tribal sur le biceps gauche. Un tatouage qui cache beaucoup de symboles et qui a fini par se retourner contre Justin Trudeau. Depuis quelques semaines, le sexe est revenu à la mode chez les grandes marques qui multiplient les images publicitaires à fortes connotations sexuelles. La preuve que les marques misent tout sur une post-pandémie brûlante pour relancer leur business. On apprenait il y a quelques jours la disparition du créateur Alber Elbaz des suites du Covid. A 59 ans, il avait travaillé chez Guy Laroche puis chez Yves Saint-Laurent avant de marquer la maison Lanvin pendant de longues années, par son talent, mais aussi par sa gentillesse.