Flash Mode: Internet se mobilise pour retrouver le modèle des chaussures du poseur de bombe du Capitole

Le M. Mode de Quotidien fait le point sur les top et les flop de la fashion. Cette semaine, Internet s'est mobilisé pour retrouver le modèle des chaussures du suspect de l'attaque du Capitole, Joe Biden fait une grosse faute de ceinture, Bottega Veneta disparaît d'Instagram, Twitter et Facebook, le message pas très chic sur la montre de Travis Scott et une idée shopping haute en couleurs.