C’est le M. Mode de Quotidien. Chaque semaine, Marc Beauge nous parle mode, look, fashion faux pas et bons conseils. Cette semaine, il analyse le style de Zidane pour son come-back au Real Madrid et en profite pour faire un point global pour le style espagnol, mais aussi l’avis d’Anna Wintour sur Kim Kardashian et les trèfles de Donald Trump.