Flash Mode : la famille Gucci descend les acteurs de "House of Gucci"

Encore une semaine marquée par le style autant que par l’absence de style. Ce vendredi, Marc Beauge épingle le peu d’efforts vestimentaires des dirigeants du sommet pour le climat, parmi lesquels Emmanuel Macron – qui a toujours une veste mal taillée – Angela Merkel – qui a toujours un tailleur violet – Boris Johnon – qui n’a toujours pas trouvé de peigne – ou encore Narendra Modi – toujours aussi peu rasé. Une exception toutefois : le Premier ministre du Bhoutan, Lotay Tshering, impeccable dans sa robe traditionnelle appelée « gho ». Pour protéger le climat, à Toulouse on a eu une idée farfelue, mais à priori efficace : planter des slips dans la terre, à 20cm du sol, puis les déterrer un mois plus tard pour voir l’état de sa dégradation. Le procédé devant servir à évaluer la fertilité des sols. La marque chinoise Huaweï a-t-elle copié le logo de Chanel ? Depuis 2017, la marque française tente de faire interdire le logo du fabricant de téléphone, qu’elle juge trop proche du sien. En 2019, Chanel avait essuyé un premier refus de la justice. Rebelote cette année. Mode et cinéma : le réalisateur Ridley Scott tourne actuellement un film très attendu sur l’histoire de la famille Gucci, dont les premières images ont été dévoilées ces derniers jours. Parmi le casting : Lady Gaga, Adam Driver ou encore Jared Leto. Problème : la famille Gucci n’a pas du tout été convaincue par ces premiers extraits. Au point de tirer à balles réelles sur le casting.