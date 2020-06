En savoir plus sur Yann Barthes

Il est le M. Mode de Quotidien : toutes les semaines, toute la saison, Marc Beauge nous a parlé look, fashion faux pas, bons conseils et histoire de la mode. Il termine l’année en beauté avec le style multicolore de Patrick Balkany, la pose de bonhomme ratée de Christophe Castaner et les explications de Donald Trump sur ses chaussures en cuir.