Flash Mode : les ventes de Crocs explosent avec le confinement

En savoir plus sur Yann Barthes

Aujourd’hui dans son Flash Mode, Marc Beauge décrypte le look de Kamala Harris, la future vice-président des Etats-Unis. Grande fan de basket – elle ne porte presque que des Converse – elle a fait de son style un atout politique. Ce qui nous a rappelé la performance de la sénatrice américaine Wendy Davis, qui avait tenu un discours de 11h dans le seul but d’empêcher le vote d’une loi anti-avortement au parlement. Pour tenir le coup, la sénatrice avait enfilé ses baskets les plus confo, désormais devenues cultes. En France, on a frôlé l’incident diplomatique en début de semaine. Emmanuel Macron recevait le chancelier autrichien Sébastian Kurz. En pleines commémorations du 11 novembre, le chef de l’Etat français portait un bleuet en boutonnière, symbole de mémoire et de solidarité envers les anciens combattants. Sauf qu’en Autriche, le bleuet a une toute autre signification, bien moins noble. Il y a une marque qui ne connaît pas la crise : Crocs. La marque a vu ses ventes exploser au troisième trimestre de 2020. Une seule explication : le Covid fait perdre le goût, de tout.