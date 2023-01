Flash Mode : LVMH atteint un record en bourse

Le groupe de luxe français LVMH, propriétaire – entre autres – de Louis Vuitton, Dior, Fendi ou Kenzo – vient de voir sa capitalisation boursière dépasser les 400 milliards d’euros à la Bourse de Paris. C’est un record : jamais une société européenne n’avait atteint de tels sommets. LVMH est aujourd’hui le n°1 mondial du luxe, le groupe emploie 163 000 collaborateurs et paie plus de 1,5 milliard d’euros par an. Ce qui n’empêche pas le patron de LVMH, Bernard Arnault, d’être l’homme le plus riche du monde avec une fortune estimée à 184 milliards d’euros. Aux États-Unis, dans le Missouri, dès leur arrivée au pouvoir, les élus Républicains se sont attaqués à un sujet de la plus haute importance (non) : le dress code des femmes élues à la Chambre des députés. Particulièrement leur droit à porter des robes. Désormais, elles devront obligatoirement porter un blazer ou un gilet par-dessus leur robe pour cacher leurs bras. Les Talibans livrent une véritable guerre contre les femmes afghanes. Depuis leur retour au pouvoir, elles ont interdiction de montrer leur visage en public. Et ça vaut également pour les mannequins… en plastique des magasins.