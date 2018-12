Il est le M. Mode de Quotidien. Chaque semaine, Marc Beauge nous parle mode, look, fashion faux pas et bons conseils. Ce vendredi, il nous parle de l'augmentation du prix des gilets jaunes, de la soirée de remise du Ballon d'or, une robe high-tech pour la bonne cause et le faux-pas de Xavier Niel.