Flash Mode – Russie : polémique autour de la campagne Dolce & Gabbana

Le gros dossier mode de la semaine concerne Emmanuel Macron : le président a changé de costumes ces dernières semaines et ce n’est pas passé inaperçu aux yeux des plus fins connaisseurs dont fait partie Marc Beaugé. Le chef de l’État a tout changé : la couleur, mais aussi la cravate ou encore le style de la veste. Aux États-Unis, l’incarcération de Surjit Singh a ouvert un débat sur le respect de la liberté de culte en prison. L’homme âgé de 64 ans est de confession sikhe, une religion dans laquelle les cheveux et la barbe sont des symboles religieux de la plus haute importance. Or, aux États-Unis, la loi impose aux prisonniers d’être rasés avant leur entrée en prison. En Russie, la nouvelle campagne de la marque Dolce & Gabbana mettant en scène des couples de tous âges et surtout de tous genres n’a pas du tout plu à Mikhail Romanov, un député de la majorité membre du parti de Vladimir Poutine, qui en a demandé l’interdiction.