Flash Mode : "Shopping while Black", l’étude à charge sur les biais racistes dans les commerces de mode

En Angleterre, l’ancien Premier ministre Tony Blair a surpris le pays avec une coupe de cheveux longue, limite mulet, qu’on ne lui connaissait pas. Aux Etats-Unis, le phénomène « Shopping While Black » prend de l’ampleur après la publication d’une étude édifiante sur les discriminations dont sont victimes les noirs américains dans les magasins de mode et de beauté. Ils sont 75% à avoir été suivis dans les rayons de magasins par des vendeurs suspicieux, 27% à avoir dû présenter leurs papiers d’identité et encore 19% à avoir été accusé à tort de vol.