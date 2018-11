Il est le M. Style de Quotidien. Chaque semaine, Marc Beauge nous parle look, mode, fashion faux pas et bons conseils. Ce vendredi, il décrypte la tendance militaire chez Jair Bolsonaro, Emmanuel Macron, ou encore Kanye West. Et il nous explique pourquoi il n'y a jamais personne pour tenir le parapluie de Donald Trump.